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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملات تموينية موسعة على المخابز والأسواق والصيدليات بالأقصر

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:45 ص
حملات تموينية
حملات تموينية
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أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، في بيان له مواصلة الحملات التموينية حيث تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة المطاحن وشركات المستلزمات الطبية والصيدليات، وإدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية.

وأكد أن الحملات خرجت لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة ومحلات البقالة وجميع محلات بيع الأغذية، وأسفر المرور عن تحرير 5 مخالفات ضد "ع.ف.ر" بالمحضر رقم 6029 (وشملت سلع منتهية الصلاحية عبارة عن 300 علبة زبادي، و6 علب "مش"، و5 كيلو "بون بون جوز هند")، وضد "م.م.ج" بالمحضر رقم 6030 عبارة عن سلع منتهية الصلاحية (شملت 5 علب سمنه سماسم 1 كيلو، و45 قطعة لوليتا، و20 علبة مصاصة، و25 قطعة باتية وبسكويت)، ومحاضر عدم إعلان قرار 330، وآخر عدم حمل شهادة صحية.

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