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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تركت المنزل.. زوج يطلب إثبات نشوز زوجته

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:41 ص
زوجين
زوجين
داليا عبد الباسط
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أقدم زوج ثلاثيني على رفع دعوى لإثبات نشوز زوجته لمحكمة الأسرة بزنانيرى بالقاهرة؛ بسبب اعتراضها على معيشة شقيقة من ذوي القدرات الخاصة معهم بنفس المنزل.

وقال "أحمد.ع" موظف، فى دعواه: "إن والدتى توفت منذ سنة وتركت لى شقيقى "رفعت " من ذوي القدرات الخاصة، ومنذ وفاة ولدتى اصطحبت شقيقى ليعيش معى بنفس الشقة يترددن شقيقاتي من حين لآخر للاطمئنان على شقيقنا يقوموا بتغيير ملابسه ويراعون احتياجاته الشخصية".

استكمل الزوج: "بعد وفاة والدتى مباشرا كانت زوجتى حامل فى شهورها الأخيرة وطلبت مني إرسال شقيقى لمنزل شقيقاتى مبررة أنها تقرف من طريقة أكله وخصوصا وأنها حامل، لم أعترض وطلبت من شقيقتى أخذه فترة مؤقتة حتى تضع زوجتى مولودها، وبعد ولادة زوجتى بشهر تفاجئت باصطحابى لشقيقى ليعيش معنا فتشاجرت معى محاولة طرده".

وتابع: "أخبرتها أن هذا المنزل الذى نعيش فيه يمتلك فيه شقيقى النصف مثله مثلى، وبرغم ذلك تركت المنزل وخيرتنى بوجودها أو بوجود شقيقي لجئت لكبار رجال المنطقة وقمنا بوضع شروط لعودتها وهى بأن شقيقاتى يقمن بتنظيف أخى وتغير ملابسه من وقت لآخر وزوجتى ما عليها إلا تجهيز له الطعام فقط وعادت على هذا الأساس".

وواختتم: "رغم ذلك استمرينا في مشاكل بسبب رفضها تجهيز الطعام لأخى أو رعايته وبالنهاية اكتشفت أنها تتعدى عليه بالضرب بالحزام فانهلت عليها بالضرب وحظرتها من التعتدي عليه بالضرب مرة أخرى فتركت المنزل ورفضت العودة".

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