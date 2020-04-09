سقوط إمبراطور المخدرات بشبرا في فخ صقور المكافحة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة لضبط مروجي المخدرات بالقاهرة، وتم ضبط مسجل "إمبراطور المخدرات"، بشارع شبرا.ضبط بحوزة المتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 جراما، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 17 جراما، وكمية من مخدر "الشابو" وزنت 5 جرامات، و30 قرص مخدر لعقار "الأبتريل"، وطبنجة، و13 طلقة 9 مم، ومبلغ مالى قدره 317 ألف جنيه، و2 سلاح أبيض "مطواة"، و2 هاتف محمول، وميزان.وبمواجهته بالمضبوطات أقرا بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.