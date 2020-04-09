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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط إمبراطور المخدرات بشبرا في فخ صقور المكافحة

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:41 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
مريم جبل و عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة لضبط مروجي المخدرات بالقاهرة، وتم ضبط مسجل "إمبراطور المخدرات"، بشارع شبرا.

ضبط بحوزة المتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 جراما، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 17 جراما، وكمية من مخدر "الشابو" وزنت 5 جرامات، و30 قرص مخدر لعقار "الأبتريل"، وطبنجة، و13 طلقة 9 مم، ومبلغ مالى قدره 317 ألف جنيه، و2 سلاح أبيض "مطواة"، و2 هاتف محمول، وميزان.

وبمواجهته بالمضبوطات أقرا بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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