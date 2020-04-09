ضبط موظفين استغلا منصبهما لتسهيل أعمال مخالفة بسوهاج

تمكن رجال "الأموال العامة" من ضبط موظف بمديرية التموين بسوهاج لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع اثنين من المواطنين وتمكينهما من الحصول على تراخيص مخبز بلدي دون وجه حق.رصدت الإدارة استغلال أحد المواطنين بمديرية التموين بسوهاج موقعه الوظيفى والتواطؤ مع ( شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) ومنحهم خطابين مثبت بهما وجود بعض المناطق بدائرة مركز شرطة طهطا مستحقة لفتح مخابز بها – على خلاف الحقيقة – لإرسالها إلى الجهات المعنية للحصول بموجبها على ترخيص مخبز بلدي.عقب تقنين الإجراءا ت أمكن ضبط المسئول المشار إليه وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.