تطهير المنشآت العامة بمشاركة شباب أندية البرلمان بمطروح

قامت مديرية الطب البيطري بأعمال رش وتطهير منفذ السلوم البري وعدد من المواقع والمنشآت العامة بمدينة السلوم.كما قامت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة مطروح بتطهير وتعقيم محطة قطار مطروح وعربات القطار المغادرة قبل انطلاقها والقادمة من الخارج فور وصولها، كما قامت بتطهير السيارات والمركبات بشوارع وإشارات المرور بالمحافظة.وشارك فى عمليات التطهير شباب أندية التطوع وأعضاء البرلمان بالمديرية ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك استمرارا لأعمال الرش والتطهير لكافة المواقع والمنشآت الحكومية والعامة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها مطروح ضد فيروس كورونا، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بتكثيف الجهود بمشاركة الجهات كافة.