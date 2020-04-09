«بيت الزكاة» يخصص 200 مليون جنيه لمواجهة كورونا

عقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات المصري، اليوم الخميس، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من أمناء بيت الزكاة، لمناقشة إجراءات دعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.وتابع فضيلة الإمام الأكبر، خلال الاجتماع عملية تلقي طلبات دعم العمالة اليومية والمؤقتة، من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، والتي تجاوزت مائة ألف طلب، حيث تم رصد 30 مليون جنيه من بيت الزكاة والصدقات المصري لهذه الفئات، خلال الشهور المقبلة حرصًا على تقديم يد العون لهم في ظل هذه الظروف.كما قرر مجلس إدارة بيت الزكاة والصدقات المصري برئاسة فضيلة الإمام الأكبر، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية للأسر التي يرعاها بيت الزكاة بمقدار 96 مليون جنيه إضافية، ليرتفع إجمالي ما يقدمه إلى نحو 192 مليون جنيه تشمل 94 ألف أسرة.ووجه شيخ الأزهر بالتواصل مع وزارة الصحة لمعرفة الاحتياجات التي يمكن أن يقدمها بيت الزكاة والصدقات خاصة فيما يتعلق بأجهزة التنفس، وذلك في إطار المساهمة في التدابير والإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا ومنع انتشاره.وقال اللواء عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إنه تجري حاليا دراسة طلبات الدعم من قبل العمالة غير المنتظمة التي تقدمت من خلال الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف، والتي وصلت إلى أكثر من 100 ألف طلب، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية مثل وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لضمان وصول المنحة لأكبر عدد ممكن من المستحقين.وأضاف أن المنحة ستصل قيمتها إلى 500 جنيه تصرف للمستحقين من العمالة غير المنتظمة المتضررين من توقف العمل بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، كاشفًا عن أنه ستتم عمليات الصرف مباشرة بعد الانتهاء من فحص وتنقيح طلبات المتقدمين.وأشار إلى أن صرف المنح لمن انطبقت عليهم الشروط سيتم عن طريق مكاتب البريد على العناوين المسجلة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ومن خلال بعض الشركات التي تقدم خدمة الدفع الفوري، نظرًا لتقدم الكثير من العمالة من المحافظات النائية.وكان بيت الزكاة والصدقات المصري قد طرح قبل أيام، استمارة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، لدعم العمالة اليومية نتيجة التضرر من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.يذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر، هو أحد أكبر الصروح في مصر الذي يعمل على دعم التكافل الاجتماعي، ومساعدة الأسر غير القادرة، وقد شهد منذ إنشائه إلى الآن توسعًا كبيرًا في أنشطة الزكاة والصدقات.