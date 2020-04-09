تجهيز 380 سريرًا لمصابي كورونا في مدينة جامعة القناة

قالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، إنه تم إخلاء المدن الجامعية من متعلقات الطلاب، لتأهيلها مستشفى ميداني للمريض الذي تحولت نتائج تحاليله من إيجابية إلى سلبية، أو حالته الصحية مستقرة ولا يحتاج جهاز تنفس صناعي، أو المصابين بكورونا ولم يظهر عليهم الأعراض، مع توفير رعاية صحية لهم، وفي حالة تدهور حالتهم يتم نقلهم للمستشفى الجامعي على الفور.وأوضحت "هجرس" -في بيان اليوم- أن قرار تجهيز المدن الجامعية، ضمن خطة الدولة لتوفير أماكن لتقديم الرعاية الصحية إذا لزم الأمر، مشيرة أنه لا داعي لإثارة القلق فهذه الإجراءات هدفها الأول الحرص على مصلحة المواطن المصري.وأردف الدكتور أسامة عنتر عميد كلية طب جامعة قناة السويس، إن المدينة الجامعية تحتوي على 3 مباني كل مبنى يتواجد به 5 أدوار، ومساحة الحجرة 24 متر، ووضعنا في كل غرفة سريرين، والقوة الاستيعابية هتكون 380 شخصا، ويتواجد بها 7 أجهزة تنفس صناعي.وأشار إلى أن القوة الاستيعابية للمستشفى الجامعي، وهي 600 سرير في قسم الداخلي، لافتا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة استلمت المدينة الجامعية لإعادة تأهيلها، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير يوم الأحد القادم.