دبي تبلغ الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق ووقف التعيينات

قالت «رويترز»، إنها اطلعت على وثيقة رسمية أظهرت أن دائرة المالية بدبي أبلغت جميع الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، وتقليص النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20 % ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، استجابة لتفشي فيروس كورونا.وأبلغت الدائرة، جميع الهيئات الحكومية بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ حتى إشعار آخر وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.