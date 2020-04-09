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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي في أسيوط (صور)

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:26 ص
إزالة مخالفات
إزالة مخالفات
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ عدد من قرارات الإزالة للمتعدين على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة بحي شرق وحي غرب ومراكز القوصية وأسيوط وصدفا والقوصية وديروط.

وأضاف محافظ أسيوط -في تصريحات صحفية- إن هذه الحملات تمت بمشاركة هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية وحسام محمدين رئيس مركز ومدينة ديروط وأيمن محروس رئيس حي شرق ومحمد بشير رئيس حي غرب واللواء هشام الطويل رئيس مركز أسيوط وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا وبالتنسيق مع قوات الأمن، موضحًا أنه تم تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لحملات حي شرق وغرب مدينة أسيوط ومركز أسيوط وترأس المهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام لحملات مراكز الجنوب وترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد حملات مراكز الشمال.

وشدد اللواء عصام سعد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالتهم للنيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" لهم مشيرًا إلى استمرار تنفيذ حملات لإزالة تعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقطع الطريق أمام المستغلين لظروف تركيز الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" موضحًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة بقطاعاته المختلفة يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كل مخالفات البناء دون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمربها البلاد.

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