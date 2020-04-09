رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول أممي: لبنان يمر بحالة طوارئ تتطلب تكثيف إجراءات «كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:23 ص
لبنان
لبنان
أ ش أ
طباعة
قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية كلاوديو كوردوني، إن لبنان يمر بحالة طوارئ غير مسبوقة تتطلب تكثيف الإجراءات لاحتواء فيروس كورونا ووقف انتقاله.

وأشار المنسق الأممي - في تصريح له اليوم - إلى أن مؤسسات وأجهزة الأمم المتحدة في لبنان كثفت جهودها لدعم الحكومة اللبنانية في سبيل التصدي لوباء كورونا، وتجنب إرهاق النظام الصحي للبلاد، والتخفيف من وطأة الأزمة على الأشخاص الأكثر عرضة للضرر، لاسيما أولئك الأكثر فقرا.

وأوضح أن الأمم المتحدة ساعدت وزارة الصحة اللبنانية في توسيع نطاق عمليات الاستعداد والاستجابة والتحديد السريع للحالات وتشخيصها وإدارتها، وكذلك تدريب الممرضات والممرضين العاملين في المستشفيات، وتقديم الدعم الفني لمستشفى رفيق الحريري الجامعي باعتبار أنه المرجع الطبي الرئيسي لإجراء اختبار فيروس كورونا واستقبال الحالات.

وأشار إلى أن المنظمة الأممية قدمت أيضا معدات الاختبار اللازمة للمستشفى منذ الإعلان عن الحالة الأولى في شهر فبراير الماضي، لافتا إلى أن المستشفى يجري ما لا يقل عن 200 اختبار يومي، وفي غضون أيام قليلة سيجري توسيع قدرة المستشفى ليتمكن من إجراء حوالي 450 اختبارا في اليوم الواحد.

من جانبها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان شنكيتي، إن الأمم المتحدة تسعى إلى زيادة الدعم المالي للرعاية الصحية ودعم الأسر التي أصيب أفرادها بالعدوى، بما في ذلك توزيع الأدوات اللازمة للوقاية من العدوى، وتوسيع دعم الدخل المباشر للمتضررين، لاسيما الفقراء منهم، من خلال القيام بتحويلات نقدية وإطلاق خطة طوارئ تهدف إلى دعم دخل العمال المعرضين لخسارة عملهم وذلك بشكل مؤقت.

ومن جهتها، أكدت ممثلة منظمة اليونيسف في لبنان يوكي موكو، أن الأمم المتحدة عززت من تدابير التأهب والوقاية من فيروس كورونا مراعاة لصحة اللاجئين في لبنان والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أنه لا توجد - حتى الآن - حالات مؤكدة للإصابة بالفيروس بين اللاجئين في لبنان باستثناء لاجئ فلسطيني واحد مقيم خارج المخيمات.

وأوضحت أن الأمم المتحدة نظمت حملة توعية واسعة النطاق ومتعددة الوسائط منذ بداية تفشي الوباء، وقامت بتوزيع مواد التعقيم والتنظيف على اللاجئين خلال شهر فبراير الماضي، كما نظمت حلقات توعية في تجمعات الخيم والملاجئ الجماعية المكتظة حيث يعيش اللاجئون، وتعمل المنظمة على المرحلة الثانية من حملة التوعية وتوزيع لوازم النظافة الصحية.

موضوعات متعلقة

حكاية فنانة كبيرة ماتت مرتين.. «المرة الأولى استغرقت 7 ساعات فبكى عليها الجميع »

تفاصيل إصابة 43 طفلا في انقلاب سيارة بقنا

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: سقوط أمطار على القاهرة والسواحل

موعد إجازة شم النسيم 2020 Shemu .. ولماذا سمي بهذا الاسم

الصور

image description

صرف المعاشات.. اليوم

image description

«المصريين» يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى لدعم العمالة غير المنتظمة

image description

لقطات من حياة المصريين في زمن الكورونا

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة 43 طفلا في انقلاب سيارة بقنا

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

حكاية فنانة كبيرة ماتت مرتين.. «المرة الأولى استغرقت 7 ساعات فبكى عليها الجميع »

أغرب زواج فى مصر.. هذه الراقصة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

نجم الساعة

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

الصحة

التدخين يزيد من خطر الإصابة بكورونا

فلاتر الهواء في غرف مرضى الربو تساعدهم على التنفس

مبتكرون يطورون أجهزة تنفس اصطناعي لمرضى كورونا

خبراء يكشفون عن مدى تأثير كورونا على قلب الإنسان

منوعات

iRead تطلق العديد من الأنشطة الإيجابية والتفاعلية على صفحات التواصل الإجتماعي للتشجيع على البقاء في المنزل

«ديزني» تتخطى عتبة 50 مليون مشترك حول العالم

إعادة فتح مدارس شنغهاي الصينية 27 أبريل

استطلاع: غالبية الألمان يعارضون تخفيف تدابير كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا أخطر من الوباء
صفوت البياضي
مملكة السيد فيروس التاسع عشر
حسين عثمان
القطاع الخاص فى مواجهة "كورونا"
جلال حمام
حاربوا كورونا.. بالإيمان والقرآن
المزيد

الثقافة

«زامفير» ومسرحية أولاد الغضب والحب على قناة «الثقافة».. السبت

شباب الصفوة الأفارقة بمكتبة الاسكندرية يلتقون إلكترونيًا

محمود التهامى يتألق فى حفل الليلة الختامية لمولد «القناوى»

إبراهيم المصري: الشعراء شهود الصرخة الأولى