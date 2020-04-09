«الإسكان» تستعرض إجراءاتها الاحترازية في العاصمة الإدارية (فيديو)

استعرضت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قبل قليل، فيديو أنتجه جهازها الإعلامي، يتناول الأعمال التي قامت بها الوزارة، لتعقيم العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعاتها.يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين كافة.