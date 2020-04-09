الوادي الجديد تعقم 221 منشأة في الفرافرة

قال الدكتور ناجي محمد عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، إن المديرية انتهت من تعقيم وتطهير 221 منشاة حكومية بواحة الفرافرة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والزراعة، ضمن الخطة التي تقودها المديرية بالتنسيق مع المديريات الأخرى، تنفيذا لتوجيهات المحافظ محمد الزملوط، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأوضح عوض - في بيان اليوم الخميس، أن المحافظة تسلمت 20 ألف لتر مواد مطهرة، لتوزيعها على المراكز للاستخدام في تعقيم المنشآت والسيارات المارة بمنافذها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأشار إلى أنه تم الدفع بالفرق البيطرية بالفرافرة والخارجة وباريس للتواجد على المنافذ الخاصة بالمحافظة، والتي تربطها بالمحافظات الأخرى لإجراء الرش والتعقيم.