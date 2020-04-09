برلماني يوزع سلع غذائية على الأسر المتضررة من كورونا

حرص النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" بدائرة عين شمس، على مواجهة احتكار بعض التجار للسلع الغذائية، واستغلال أزمة فيرس كورونا المستجد ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، من خلال توزيع السلع الغذائية على غير القادرين من العمالة الغير منتظمة والأسر الأكثر احتياجًا والمتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد.وأضاف "الكومي" -في بيان اليوم- أن الدولة تقوم بجهود كبيرة جدا في الأزمة الراهنة، وهناك تضافر لكافة المؤسسات وخطوات استباقية على أرض الواقع، وعلى المجتمع المدني أن يكون له دور في مساندة هذه الإجراءات والوقوف بجانب الدولة ودعمها، مشيدا بما يبذله الأطباء من تضحيات في هذه الأزمة، وأنهم بمثابة جنود في أرض المعركة.وشدد نائب "مستقبل وطن" على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا عن طريق اتباع الإرشادات التي تعلنها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى الالتزام التام بالمنازل للسيطرة على انتشار الفيروس وحماية أرواح المواطنين.