إعلامية مصرية عائدة من أمريكا تكشف كواليس العزل في مرسى علم

كشفت الدكتور ماجي الجندي، إعلامية مصرية عائد من أمريكا، تفاصيل عودتها من واشنطن إلى الحجر الصحي في مرسى علم.وقالت الدكتورة ماجى الجندي، من خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten" إنها عندما بدأت التحرك من نيويورك إلى مطار واشنطن كان فارغًا من البشر ولم يكن هناك إلا أعداد محدودة.وأضافت الجندي: "الجميع كان يحاول الالتزام بكل الإجراءات الوقائية فور تجمعنا بالطائرة العائدة إلى مصر".وأشارت إلى أنه تم توزيع كمامات على كل ركاب الطائرة، مؤكدة أنه عند وصول الطائرة مصر بدأنا فى نزول كل 20 فردًا بمفردهم، موضحة أنه تم تعقيم الحقائب أكثر من مرة إلى جانب تعقيمها فور نزولنا من الطائرة، مشيرة إلى أن عدد الركاب كان حوالى 322 فردًا على متن الطائرة.وأكدت أنه تم الكشف عن درجة حرارة كل واحد، منوهة بأن نتيجة التحاليل تظهر في الحال إن كانت إيجابية أو سلبية بفيروس كورونا، مضيفة أن هناك حالة واحدة فقط كانت إيجابية وتم عزلها عن الجميع.