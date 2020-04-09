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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

135 ألف إصابة بكورونا في إيطاليا

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:19 ص
كورونا
كورونا
ياسمين محمود
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أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد لترتفع الأعداد إلى 17669 حالة، كما تخطت أعداد الإصابات 135 ألفا، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز".

وأصدرت الحكومة الإيطالية مرسومًا حمل توقيع وزراء النقل والخارجية والداخلية والصحة ينص على عدم استقبال سفن الإنقاذ الأجنبية الحاملة للمهاجرين طوال فترة الطوارئ الحالية الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشير المرسوم إلى أن الموانئ الإيطالية لا تضمن المتطلبات الضرورية لتصنيف وتعريف "مكان آمن لإنزال المهاجرين" بموجب أحكام اتفاقية هامبورج للإنقاذ البحري للإغاثة من سفن تحمل أعلاما أجنبية خارج منطقة البحث والإنقاذ الإيطالية في البحر المتوسط، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية الأربعاء.

كما أغلقت إيطاليا موانئها أمام المهاجرين بسبب تفشي وباء "كوفيد- 19"، الذي لم يعد يسمح بضمان سلامة الأفراد الذين قد ينزلون فيها، كما جاء في بيان لوزارة النقل.

وأضاف البيان: "بشأن طلب الاستغاثة الذي وجهه زورق ألان كردي تؤكد وزارة النقل استحالة ضمان موانئ آمنة في إيطاليا لسفن ترفع علما أجنبيا، حاليا وبسبب وباء (كوفيد- 19) لم تعد الموانئ تؤمن الشروط الصحية اللازمة".

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