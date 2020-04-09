طب حلوان تنظم دورة تدريبية لتشخيص كورونا أون لاين

فى إطار خطة جامعة حلوان الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفى ظل حرص كلية الطب بالجامعة على توعية أكبر قدر ممكن من الطلاب بڤيروس كورونا المستجد (COVID- 19)، نظمت كلية الطب تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور ممدوح مهدى عميد الكلية في خطوة هى الأولى من نوعها أول دورة تدريبية عن طرق تشخيص وعلاج ڤيروس كورونا وكيفية مكافحة العدوى والوقاية منها طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، وذلك أون لاين، تفعيلًا لمبادرة "خليك مستعد" التى أطلقتها وزارة التعليم العالى.وأكد الدكتور ممدوح مهدى، عميد كلية الطب، أن الدورة التدريبية تمت من خلال تطبيق Zoom بحضور (١٠٠) طالب، ومع تزايد رغبة حضور العديد من الطلاب الذين لم تتح لهم فرص المشاركة لاكتمال العدد، تقرر تنظيم العديد من الدورات التدريبية بنظام التعليم عن بعد من خلال هذا التطبيق لكى يستفيد أكبر عدد ممكن من الطلاب بعد نجاح التجربة الأولى.توجه طلاب الكلية بالشكر والتقدير للدكتور محمد بدر مدرس طب الحالات الحرجة والطوارئ على جهده الكبير في محاضرته فى الدورة التدريبية والرد على استفسارات جميع الطلاب على مدار أكثر من ساعتين.