صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء مؤسسية من قبل المصريين.وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "آى جى أكس 30" بنسبة 1.89%، بما يعادل 190 نقطة ليصل إلى مستوى 10286 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "آى جى أكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 36. 0%، بما يعادل 3.77 نقطة، ليصل إلى مستوى 1051 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 26.5 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 10.44 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 1039 صفة بيع وشراء.