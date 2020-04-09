إصابة 43 طفلًا في حادث تصادم بقنا

أصيب 43 طفلًا بإصابات متعددة وخطيرة، صباح اليوم، وذلك جراء وقوع حادث تصادم في طريق "أبوتشت- سوهاج" الزراعي شمال محافظة قنا، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات شمال قنا.وكان اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بجوار كمين أبو تشت شمالي محافظة قنا، مما أسفر عن إصابة العديد من الأطفال بإصابات مختلفة وخطيرة.انتقل إلى مكان الحادث رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، وتبين أنه أثناء استقلال الأطفال سيارة ربع نقل فى طريقهم للعمل فى الزراعات، وانقلبت السيارة وأصيب الأطفال، فيما تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى أقسام الطوارئ بمستشفيات قنا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.