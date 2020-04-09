الأسهم القيادية تدعم صعود مؤشرات الإمارات بمستهل التعاملات

صعدت مؤشرا أسواق المال الإماراتية لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس- أخر تعاملات الأسبوع - بدعم من ارتفاع الأسهم الكبرى القيادية.ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالي بنسبة 2.91 %، ليصل إلى مستوى 3979.51 نقطة، من خلال تعاملات بحجم 14.49 مليون سهم، بقيمة قدرها 32.02 مليون درهم.وصعدت أسهم شركة منازل بنسبة 6.92 %، وسهم طاقة 5.19 %، وأبوظبي الأول 5.15 %، فضلًا الدار العقارية 2.04 %، وأبوظبي التجاري 3.01 %، واتصالات 1.4 %.وكذلك انتعش المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة صعود بلغت 2.24 %، رابحا نحو 39.5 نقطة، ليصل إلى مستوى 1806.53 نقطة، عبر تداول 61.34 مليون سهم، بقيمة 47.24 مليون درهم.وشهدت الأسهم القيادية انتعاشًا بصدارة إعمار العقارية بنسبة ارتفاع 3.49 %، وإعمار مولز 2.75 %، ودبي الإسلامي 1.94 %، إضافة إلى ديار للتطوير 7.62 %.وأمس الأربعاء، أعلنت المتحدثة باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات، عن تسجيل 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات الإجمالية المسجلة إلى 2659 حالة.وعالميًا، ارتفع عدد مصابي عدوى "كورونا" إلى نحو أكثر من 1.431 مليون شخص حول العالم، مع زيادة عدد الوفيات إلى أكثر من 82.08 ألف شخص، وبلغ عدد المتعافين 302.15 ألف حالة.ولا تزال الأبحاث العالمية تسعى لاكتشاف لقاح للفيروس القاتل، مع وجود نحو 20 تجربة حالية في عدة بقاع من العالم تحاول اكتشاف علاج.