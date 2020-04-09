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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

على رأسهم الهضبة وأنغام.. نجوم الغناء يتنافسون لتقديم أدعية رمضان

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:53 ص
الهضبة وأنغام
الهضبة وأنغام
دعاء عبد المقصود
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مع اقتراب شهر رمضان تشهد الساحة الفنية صراعًا ساخنًا بين نجوم الغناء لتقديم مجموعة من الأدعية والابتهالات والشعائر الدينية من أجل إذاعتها مع مطلع الشهر الكريم.

وتدخل أنغام هذا العام ضمن نجوم أدعية شهر رمضان، فقد انتهت من تسجيل دعائين دينيين، ومن المقرر أن يتم طرحهما قريبًا قبل حلول الشهر الكريم بأيام، عبر إحدى الفضائيات وصفحات أنغام الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما يستعد النجم علي الحجار لتسجيل عدد من الأشعار الدينية لإذاعتها عبر أثير الإذاعة المصرية خلال شهر رمضان.

وانتهى المطرب مصطفي قمر من تسجيل دعاء دينى جديد بعنوان "برحمتك أدخل الجنة"، من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع مصطفى قمر، ومن المقرر طرحه مع بداية شهر رمضان المقبل على يوتيوب والقنوات الفضائية.

وكعادته كل عام يسجل المطرب أحمد سعد حاليًا مجموعة من التواشيح الدينية لطرحها أول أيام الشهر الكريم.

كما بدأ الفنان مجد القاسم في تسجيل أدعية دينية ورباعيات بالتعاون مع الشاعر الغنائي صلاح عطية بشكل موسيقي مختلف على العود ليتم طرحها في شهررمضان المقبل، الأدعية ستناقش الحالات الإنسانية والأوضاع الاجتماعية فى ظل الظروف الحالية.

ويستعد الهضبة عمرو دياب لتسجيل دعاء ديني لعرضه على إحدى القنوات الفضائية الخاصة عقب آذان المغرب في شهر رمضان المقبل بعد أن تم الاتفاق بينه وبين إدارة القناة على تقديم ٣ أدعية خلال الشهر الكريم.

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