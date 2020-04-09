قرار جمهوري بتخصيص أراض لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٠ بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظات التي تقع في نطاقها (محافظات قنا والوادي الجديد وشمال سيناء والأقصر) وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني.كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٠ بزوال صفة النفع العام عن مساحة ٥٤. ١٠ فدان بناحية شمال الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ويعاد تخصيصها لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.