إعلان تفاصيل المشروعات البحثية للنقل والشهادة الإعدادية اليوم

يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، المشروعات البحثية للسنوات من 3 ابتدائي إلى 3 إعدادي وتفاصيلها.وأوضح شوقي في تصريحات سابقة، أنه سيتم الإعلان عن جدول المشروعات البحثية، و معايير التصميم والتقييم، لكل صف دراسي من خلال المنصة الإلكترونية والموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.وأشار إلى أن جداول تسليم ومعايير تصميم المشروعات البحثية سوف ينشر مطبوعا في الصحف القومية لضمان وصوله لجميع الأسر المصرية.وكشف وزير التربية والتعليم، أن جدول المشروعات البحثية سوف يتكون من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية، ليختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة على ألا تزيد المجموعة كلها عن 5 طلاب فقط.