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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: الإفراج عن 100 سجين من طالبان لا يكفي لتسوية الأزمة

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:52 ص
سجن
سجن
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رحب مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف بإفراج السلطات الأفغانية عن 100 سجين من سجناء حركة طالبان، مشيرا إلى أن هذا لا يكفي لتسوية الأزمة سلميًا.

وقال كابولوف - في تصريح لوكالة أنباء روسية اليوم الخميس: "لا أعتقد أن هذا سيؤثر على الوضع بالرغم من أن هذه الخطوة إيجابية. إذا تم الإفراج عن 100، يبقى الإفراج عن 4900 آخرين (بحسب الاتفاقات)"، مؤكدا أن بلاده رحبت بالاتفاقيات السابقة بين السلطات الأفغانية وحركة طالبان، وترحب أيضا بهذه الخطوة، مضيفا "لقد أصررنا في السابق على حدوث ذلك، ولكن من الضروري الإفراج، أو بالأحرى التبادل، ليس عن مئات وإنما عن الآلاف".

وسبق أن أفاد مجلس الأمن القومي الأفغاني، بأن الحكومة أطلقت سراح المجموعة الأولى من سجناء طالبان، 100 شخص، من السجون الأفغانية، وفي نهاية فبراير الماضي، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان أول اتفاق سلام منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرًا وبدء الحوار بين الأفغان في مارس بعد اتفاق تبادل بالأسرى.

وكان من المتوقع أن تبدأ عملية التحرير في 31 مارس، ولكن بعد ذلك قال ممثل مجلس الأمن القومي الأفغاني جويد فيصل إن الأطراف واصلت مناقشة القضية.

وعقب ذلك، اتفقت السلطات الأفغانية وممثلو حركة طالبان على بدء تبادل الأسرى والسجناء، في 2 أبريل، ولكن تم تأجيل العملية مرة أخرى.. وأعلنت حركة طالبان يوم 7 أبريل، إنهاء المفاوضات مع حكومة أفغانستان بشأن تبادل بالأسرى، نظرا لاستمرار تأجيل الإفراج عن السجناء.

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