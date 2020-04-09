فرنسا: أزمة كورونا لدينا لا تقل عن أمريكا

تقول المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيث ندياي، إن وباء كورونا في فرنسا لا يزال يتفشى، وإنه لا يزال بعيدا عن الانحسار، وذلك في مقابلة مع شبكة "فرانس إنفو" اليوم الخميس.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المقابلة أن ندياي قالت في المقابلة إن حجم الأزمة في فرنسا "لا يقل عن الولايات المتحدة".وقالت إندياي إن "سياسة الحكومة فيما يتعلق بالاستخدام الأوسع نطاقا المحتمل للأقنعة (الكمامات) سوف تتوقف على الإجماع العلمي".ولم تتطرق المتحدثة لمحتوى خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سوف يوجهه للأمة يوم الاثنين المقبل.يشار إلى أن فيروس كورونا أودى بحياة 10869 شخصا في فرنسا حتى الآن، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس في فرنسا نحو 113 ألف شخص.