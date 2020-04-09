رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: أزمة كورونا لدينا لا تقل عن أمريكا

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:48 ص
سيبيث ندياي
سيبيث ندياي
وكالات
طباعة
تقول المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيث ندياي، إن وباء كورونا في فرنسا لا يزال يتفشى، وإنه لا يزال بعيدا عن الانحسار، وذلك في مقابلة مع شبكة "فرانس إنفو" اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المقابلة أن ندياي قالت في المقابلة إن حجم الأزمة في فرنسا "لا يقل عن الولايات المتحدة".

وقالت إندياي إن "سياسة الحكومة فيما يتعلق بالاستخدام الأوسع نطاقا المحتمل للأقنعة (الكمامات) سوف تتوقف على الإجماع العلمي".

ولم تتطرق المتحدثة لمحتوى خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سوف يوجهه للأمة يوم الاثنين المقبل.

يشار إلى أن فيروس كورونا أودى بحياة 10869 شخصا في فرنسا حتى الآن، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس في فرنسا نحو 113 ألف شخص.

موضوعات متعلقة

أغرب زواج فى مصر.. هذه الراقصة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

حظر حتى 23 أبريل.. الكلمة الكاملة لرئيس الوزراء (فيديو)

الصحة: بدء تصنيع 200 ألف عبوة من «كلوروكوين» لعلاج مرضى كورونا

الصور

image description

صرف المعاشات.. اليوم

image description

«المصريين» يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى لدعم العمالة غير المنتظمة

image description

لقطات من حياة المصريين في زمن الكورونا

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

حكاية فنانة كبيرة ماتت مرتين.. «المرة الأولى استغرقت 7 ساعات فبكى عليها الجميع »

أغرب زواج فى مصر.. هذه الراقصة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

نجم الساعة

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

الصحة

فلاتر الهواء في غرف مرضى الربو تساعدهم على التنفس

مبتكرون يطورون أجهزة تنفس اصطناعي لمرضى كورونا

خبراء يكشفون عن مدى تأثير كورونا على قلب الإنسان

صاحب براءة اختراع «إيفرمكتين»: بصدد إجراء الاختبارات على العقار

منوعات

إعادة فتح مدارس شنغهاي الصينية 27 أبريل

استطلاع: غالبية الألمان يعارضون تخفيف تدابير كورونا

أكثر من مليون اختبار لفيروس كورونا فى روسيا

الأغذية العالمي: خطر المجاعة يتزايد في زيمبابوي

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا أخطر من الوباء
صفوت البياضي
مملكة السيد فيروس التاسع عشر
حسين عثمان
القطاع الخاص فى مواجهة "كورونا"
جلال حمام
حاربوا كورونا.. بالإيمان والقرآن
المزيد

الثقافة

شباب الصفوة الأفارقة بمكتبة الاسكندرية يلتقون إلكترونيًا

محمود التهامى يتألق فى حفل الليلة الختامية لمولد «القناوى»

إبراهيم المصري: الشعراء شهود الصرخة الأولى

نهاية إسماعيل: الأدب سيتأثر بـ«كورونا» لأنه جزء من الحياة