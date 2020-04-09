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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«لعب العيال» يصيب 5 أشخاص في سوهاج

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:47 ص
مشاجرة
مشاجرة
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بمركز طما في سوهاج، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، ونقل المصابين لمستشفى سوهاج العام، والجامعي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما بورود بلاغ بمشاجرة ووجود مصابين بدائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز.

وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "عبدالرحمن.ا.ص، 59 عاما، عامل"، و"بخيت.ع.ا - 36 عاما عامل"، مصابين بجروح قطعية بفروة الرأس وتم نقلهما لمستشفى سوهاج العام، وطرف ثان "محمود.ا.ص – 65 عاما بالمعاش"، و"علي.م. – 32 عاما عام"ل. و"عمر.م.ا – 30 عاما عامل" مصابين بجروح قطعية ورضّية متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

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