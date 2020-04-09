السيطرة على حريق في بنك بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، على حريق اندلع بمولد كهرباء أعلى سطح بنك مصر بناحية "بندر المنشأة" دون حدوث إصابات أو أضرار داخل البنك.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق أعلى فرع بنك مصر بمدينة "المنشأة"، انتقل مساعد مدير الأمن للوحدات ومأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمولد كهرباء أعلى سطح بنك مصر "فرع المنشأة" وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".وبسؤال "بدري.ج.ع" 34 عاما، موظف أمن بالبنك ويقيم بندر "المنشأة"، رجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالمولد وأضاف أن المولد الكهربائي يستخدم كمصدر بديل للطاقة الكهربائية في حالة انقطاع التيار الكهربائي، ما أضاف باحتراق الأسلاك الداخلية للمولد ولم ينتج عن ذلك تلفيات أخرى ونفى الشبهة الجنائية.