تراجع الناتج الصناعي في هولندا فبراير الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة، اليوم الخميس، تراجع الناتج الصناعي لهولندا خلال فبراير الماضي بعد ارتفاعه في الشهر السابق.وذكر مكتب الإحصاء، أن الناتج الصناعي تراجع خلال فبراير الماضي بنسبة 1.3% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% سنويا في يناير الماضي، وتراجعه بنسبة 1.2% خلال ديسمبر الماضي، وكان قطاع صناعة الآلات الأعلى نموا من حيث الناتج من بين القطاعات الثمانية الرئيسية في هولندا.زاد ناتج قطاع صناعة الآلات خلال فبراير الماضي بنسبة 7.9% سنويا، في حين تراجع ناتج قطاع اللدائن والمطاط بنسبة 8.4%.في الوقت نفسه تراجع الناتج الصناعي خلال فبراير الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية واختلاف عدد أيام العام عن الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 1.7%.