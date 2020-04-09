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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أسهم اليابان تغلق منخفضة بفعل تأثير كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:44 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
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أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الخميس، على الرغم من أن الأسهم في وول ستريت ارتفعت بشكل كبير، إذ ظل الحذر ينتاب المستثمرين القلقين بشأن تأثير جائحة مرض كوفيد-19 على أرباح الشركات اليابانية.

وتراجع المؤشر "نيكي" القياسي 0.04 % إلى 19345.77 نقطة على الرغم من الارتفاع الكبير الذي حققته "وول ستريت" أمس الأربعاء.

وتقدم المؤشر "داو جونز" الصناعي والمؤشر" ستاندرد آند بورز" 500 بواقع 3.4 % لكل منهما، فيما ربح المؤشر "ناسداك" المجمع 2.6% بفضل آمال بأن الجائحة ربما بدأت في التراجع وقرار بيرني ساندرز تعليق حملته الانتخابية.

ونزلت أسهم بيك كاميرا 8.6 % بعد أن خفضت شركة بيع الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة توقعاتها لأرباح المجموعة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في أغسطس، بسبب تأثير تفشي الفيروس.

وأضاف سهم مجموعة "سوفت" بنك 1.1%، بعد أن قالت "أويو" للفنادق والمنازل أمس الأربعاء، وهي شركة ناشئة هندية مدعومة من البنك، إنها منحت بعض الموظفين إجازة لخفض التكاليف لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وارتفع سهم "نيسان موتور" 1.4 % بعد أن قالت صحيفة "نيكي"، إن شركة صناعة السيارات طلبت خط تعهد بقيمة 500 مليار ين من بنوك كبرى مع تضرر المبيعات بفعل تفشي مرض كوفيد-19.

وتراجع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.6 % إلى 1416.98 نقطة، فيما انخفضت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33.

وكانت قطاعات النقل البري والأوراق المالية والأغذية الأسوأ أداء في البورصة الرئيسية.

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