رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«جوجل» تمنع موظفيها من استخدام «زووم» لدواع أمنية

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:38 ص
جوجل
جوجل
وكالات
طباعة
تعتزم شركة جوجل منع موظفيها من استخدام تطبيق "زووم" الخاص بعقد المؤتمرات عبر الفيديو، وسط مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني والخصوصية.

ونقل موقع "بازفيد" الإخباري في وقت متأخر أمس الأربعاء عن متحدث باسم الشركة أن التطبيق لا يفي بمتطلبات جوجل الأمنية.

وأضاف المتحدث أنه بإمكان الموظفين، رغم ذلك، استخدام التطبيق بشكل خاص على متصفح الإنترنت الخاص بهم أو على هواتفهم الذكية.

وفي تطور متصل، قامت إدارة "زووم"، بتعيين كبير مسؤولي الأمن السابق في شركة "فيسبوك"، أليكس ستاموس، في منصب مستشار بهدف تعزيز الأمن الإلكتروني، حيث أدى النمو الهائل في أعداد مستخدمي التطبيق إلى انتقاد واسع النطاق لسلامة بيانات المستخدمين.

وقالت زووم في وقت متأخر أمس الأربعاء، بالتوقيت المحلي: "إنه (ستاموس) من عشاق منصتنا وسيساعدنا، بلا شك، في تطبيق أفضل الضوابط والممارسات في فئتها".

يشار إلى أن ملايين الأشخاص اضطروا إلى العمل من المنزل في ظل جائحة فيروس كورونا، مما تسبب في ضغط هائل على تطبيق زووم.

ووفقا لـ "زووم"، ارتفع عدد المستخدمين من 10 ملايين شخص في ديسمبر إلى 200 مليون في مارس الماضي، حيث يتم استخدام التطبيق من جانب 90 ألف مدرسة في 20 دولة.

وتعرضت زووم لانتقادات بسبب مخاوف كثيرة تتعلق بخصوصية البيانات، واعترف الرئيس التنفيذي إريك يوان مؤخرا بأنه تم توجيه بعض بيانات المستخدمين "عن طريق الخطأ" عبر الخوادم الإلكترونية في الصين.

موضوعات متعلقة

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

بسبب كورونا.. عزل شارع بالكامل بقرية المحمودية فى الدقهلية

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

الصور

image description

صرف المعاشات.. اليوم

image description

«المصريين» يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى لدعم العمالة غير المنتظمة

image description

لقطات من حياة المصريين في زمن الكورونا

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

حكاية فنانة كبيرة ماتت مرتين.. «المرة الأولى استغرقت 7 ساعات فبكى عليها الجميع »

أغرب زواج فى مصر.. هذه الراقصة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

نجم الساعة

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

الصحة

فلاتر الهواء في غرف مرضى الربو تساعدهم على التنفس

مبتكرون يطورون أجهزة تنفس اصطناعي لمرضى كورونا

خبراء يكشفون عن مدى تأثير كورونا على قلب الإنسان

صاحب براءة اختراع «إيفرمكتين»: بصدد إجراء الاختبارات على العقار

منوعات

إعادة فتح مدارس شنغهاي الصينية 27 أبريل

استطلاع: غالبية الألمان يعارضون تخفيف تدابير كورونا

أكثر من مليون اختبار لفيروس كورونا فى روسيا

الأغذية العالمي: خطر المجاعة يتزايد في زيمبابوي

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا أخطر من الوباء
صفوت البياضي
مملكة السيد فيروس التاسع عشر
حسين عثمان
القطاع الخاص فى مواجهة "كورونا"
جلال حمام
حاربوا كورونا.. بالإيمان والقرآن
المزيد

الثقافة

شباب الصفوة الأفارقة بمكتبة الاسكندرية يلتقون إلكترونيًا

محمود التهامى يتألق فى حفل الليلة الختامية لمولد «القناوى»

إبراهيم المصري: الشعراء شهود الصرخة الأولى

نهاية إسماعيل: الأدب سيتأثر بـ«كورونا» لأنه جزء من الحياة