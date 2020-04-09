غادة عبدالرازق تنشر بوستر «سلطانة المعز»

روجت الفنانة غادة عبدالرازق لمسلسلها الجديد سلطانة المعز، المقرر عرضه ضمن دراما شهر رمضان 2020.ونشرت غادة عبد الرازق بوستر لمسلسلها الجديد "سلطانة المعز" المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠، وذلك على حسابها الشخصي بموقع " إنستجرام"."سلطانة المعز" من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان حسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني، ودينا، ومحمد حاتم، وغيرهم من النجوم.