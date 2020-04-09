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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: الوقت ليس مناسبًا لمحاسبة الصين بشأن كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:14 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه من السابق لأوانه الحديث عن العواقب بالنسبة للصين بشأن ما يعتقد مسؤولون أمريكيون أنه تقاعس من بكين في الإبلاغ عن حجم أزمة فيروس "كورونا" داخل أراضيها.

وذكر بومبيو، خلال إفادة صحفية بالبيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أجلت 50 ألف أمريكي تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء العالم بسبب عمليات الإغلاق العامة المرتبطة بالفيروس، مضيفًا أنه لا يزال هناك آلاف آخرون ينتظرون العودة.

وعندما سئل عن العواقب التي ستلحق بالصين قال بومبيو: "هذا ليس وقت العقاب. لكنه لا يزال وقت الوضوح والشفافية".

ولم تبلغ الصين سوى عن ثلاثة آلاف حالة وفاة بسبب الفيروس الذي نشأ في مدينة ووهان وهو رقم يشكك فيه ترامب ومسؤولون آخرون نظرًا لأعداد المتوفين المرتفعة في دول أخرى.

وسجلت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، وفاة حوالي ألفي شخص من جراء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تعتبر مرجعًا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا"، أن الوباء حصد في الولايات المتحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1973 مصابًا بالفيروس (مقابل 1939 في اليوم السابق)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) في هذا البلد إلى 14.695 حالة وفاة.

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