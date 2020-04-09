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محمد العسيري
الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك: 3181 إصابة و174 وفاة بكورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:12 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181 بالإضافة إلى 174 وفاة.

وعلقت المكسيك، اليوم الخميس، جميع الأنشطة في البلاد حتى 30 أبريل الجاري، وخلت شوارع العاصمة مكسيكو سيتي وبدت مهجورة تماما، بعدما فرضت السلطات حجرا ذاتيا على السكان في إطار مكافحتها لتفشي فيروس كورونا، الذي يعيث بجارتها الأقرب الولايات المتحدة الأمريكية.

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