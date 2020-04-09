محافظ الإسماعيلية يكشف آخر مستجدات قرية «أبو ربيع» المعزولة صحيًا

قال اللواء شريف فهمى محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة تعمل بشكل مستمر على توعية المواطنين بأهمية الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لافتًا إلى أنه يتم فحص درجات الحرارة لكافة المواطنين فى مواصلات العامة من أجل الأطمئنان على صحتهم والتأكد من خلوهم من الفيروس، وتابع:"وحتى نكون على علم دائم بالأوضاع الصحية لهم والتعامل على الفور مع من يثبت إصابته بكورونا".وأضاف محافظ الإسماعيلية، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية،أن التطهير العام والتعقيم مستمر بشكل يومى لكافة شوارغ وميادين المحافظة.ووجه محافظ الإسماعيلية الشكر لأهالى عزبة "أبو ربيع"، على التزامهم بتعليمات وزارة الصحة وتوجيهات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، عقب دخولهم الحجر الصحى بعد وجود حالتان مصابتان بكورونا.وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.