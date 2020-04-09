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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 63 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:05 ص
جريدة الدستور
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين تسجيل ٦٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر ٢٤ ساعة.

وأفادت شبكة «العربية»، في نبأ عاجل لها، بأن ٦١ فردًا من المصابين قادمين من الخارج.

من جهتها، رفعت مدينة (ووهان) بمقاطعة "هوبي" وسط الصين (الأكثر تضررًا بسبب الفيروس)، أمس الأربعاء، القيود المفروضة على السفر إلى خارج المدينة، وذلك للمرة الأولى منذ 23 يناير الماضي، حينما تم فرض قيود غير مسبوقة على حركة المرور، بما في ذلك تعليق وسائل النقل العام في المدينة وجميع الرحلات والقطارات المتجهة إلى الخارج، في محاولة لاحتواء الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وذكرت سلطات المدينة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون شخص، أنها رفعت القيود المفروضة على السفر للمغادر المدينة وألغت نقاط السيطرة على المرور، واستأنفت تشغيل السكك الحديدية والمطارات والممرات المائية والطرق السريعة وخدمات الحافلات بطريقة منتظمة.. ويحتاج الجمهور إلى تسجيل المرور بالاسم الحقيقي لركوب وسائل النقل العام أو سيارات الأجرة في "ووهان"، ويتعين على الركاب ارتداء الكمامات ومسح الرموز الصحية عند ركوب المركبات لتقليل مخاطر العدوى.

وحثت سلطات مدينة (ووهان) سكانها على عدم مغادرة أحيائهم السكنية ومدينتهم والمقاطعة ما لم يكن ذلك ضروريًا، موضحة أن رفع القيود المفروضة على السفر لا يعني رفع إجراءات الوقاية والسيطرة.

وطالبت السلطات المجتمعات السكنية بمواصلة تنفيذ الإجراءات الصارمة للوقاية، والسكان الذين يعبرون مداخل المجتمعات بفحص درجة حرارة الجسم وارتداء الكمامات، فيما طالبت مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت والحدائق والمستشفيات بالسيطرة على عدد الزائرين بشكل صارم وفحص درجة حرارة الجسم لتجنب العدوى العابرة، بينما ستواصل جميع المدارس في مقاطعة "هوبي" تأجيل فتحها حتى إشعار آخر.

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