«كورونا» يضرب حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول»

أعلنت السلطات الفرنسية وضح 40 جنديًا بحريًا، على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول، في الحجر الصحي، حيث يحملون «أعراضا متوافقة» مع فيروس كورونا المستجد.وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان لها، إنه سيتم سريعا إرسال فريق فحص مع أدوات لاختبار الفيروس، للتأكد من الحالة الحية للجنود.ويمثل هؤلاء الجنود ما يقرب من اثنين بالمئة من أصل 1760 جنديا على متن حاملة الطائرات التي كانت قبالة شواطئ البرتغال، حيث كان من المقرر عودتها لفرنسا (مدينة تولون)، نهاية الشهر الحالي.ووفقا لأحدث الإحصاءات التي نشرتها الوزيرة فلورنس بارلي، السبت الماضي، تم رصد حوالي 600 حالة إصابة بالفيروس في صفوف العاملين في الجيش (مدنيون وعسكريون) دون وفيات.