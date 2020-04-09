خلال يوم.. تركيا تسجل 4 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل 4117 إصابة بفيروس كورونا لمستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 38226 إصابة.وأضاف «قوجة»، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية» أن الوفيات سجلت 84 حالة جديدة خلال يوم، ليرتفع عدد وفيات البلاد بسبب الفيروس إلى 812 وفاة.وتابع الوزير أن هناك 1492مريضا بكوفيد-19 حاليا في الرعاية المركزة، منهم 995 على أجهزة التنفس الصناعي، فيما تعافى 1846 مريضا على الأقل.