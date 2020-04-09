ترامب يعلن ولاية فيرمونت منطقة كوارث

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولاية فيرمونت، منطقة كوارث كبرى، حيث أمر بتقديم مساعدات لها في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا.وذكر بيان صادر للبيت الأبيض أن التمويل الفيدرالي سيكون متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها.وفي وقت سابق، أعلن ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، أنه يتخذ خطوات غير مسبوقة لطرح علاجات كورونا دون تأخير، مضيفًا: «نسير في المسار الصحيح لكن قد نشهد أياما عصيبة قبل تخطي هذه الأزمة».