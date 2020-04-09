ترامب: رئيس وزراء بريطانيا يعيش وقتًا صعبًا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل الحالة الصحية لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، على خلفية إصابته بفيروس «كورونا» ونقله إلى المستشفى.وأوضح ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، أن صحة رئيس الوزراء البريطاني تتحسن تدريجيًا إلا أنه مازال يعيش وقتًا صعبًا.وقال الرئيس الأمريكي: «تحدثت لتوي مع مندوبين من المملكة المتحدة وأعتقد أن صحة رئيس وزرائهم العظيم تحسنت اليوم أو تتحسن على الأقل».واستدرك: «لكنه قطعا يخوض معركة صعبة ولا يزال يعيش وقتا صعبا لكنه يتحسن فيما يبدو وهذا أمر جيد».وأعلن ترامب أنه يتخذ خطوات غير مسبوقة لطرح علاجات كورونا دون تأخير، مضيفًا: «نسير في المسار الصحيح لكن قد نشهد أياما عصيبة قبل تخطي هذه الأزمة».