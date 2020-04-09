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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يدشن صفحة «وعى» على «فيسبوك»

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:30 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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نشر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن رابط صفحة «وعي» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لافتا إلى أنه تم ربطها بالبوابة الإلكترونية
لوزارة الأوقاف.

يذكر أن وزارة الأوقاف قد أعلنت عن إطلاق صفحة «وع» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لنشر كل ما يتصل بمبادرة «معًا لخطاب ديني مستنير»، حيث تهدف هذه الصفحة إلى تكثيف ونشر الخواطر وجميع الأعمال الدعوية المتصلة بالمبادرة على نطاق واسع.

وتقوم إدارة الصفحة بنشر العديد من الرسائل الدعوية المصورة للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وسوف تتاح هذه المادة الدعوية لكل الوسائل الإعلامية عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي.

للوصول إلى الصفحة
https:m.facebook.comwaa33y

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