وزير الأوقاف يدشن صفحة «وعى» على «فيسبوك»

نشر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن رابط صفحة «وعي» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لافتا إلى أنه تم ربطها بالبوابة الإلكترونيةلوزارة الأوقاف.يذكر أن وزارة الأوقاف قد أعلنت عن إطلاق صفحة «وع» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لنشر كل ما يتصل بمبادرة «معًا لخطاب ديني مستنير»، حيث تهدف هذه الصفحة إلى تكثيف ونشر الخواطر وجميع الأعمال الدعوية المتصلة بالمبادرة على نطاق واسع.وتقوم إدارة الصفحة بنشر العديد من الرسائل الدعوية المصورة للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وسوف تتاح هذه المادة الدعوية لكل الوسائل الإعلامية عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي.للوصول إلى الصفحةhttps:m.facebook.comwaa33y