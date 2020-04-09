وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة «كورونا»

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إن التبرع بـ20% من رواتب الوزراء لن يسري على موظفي الجهاز الإداري بالدولة.وأضاف وزير الإعلام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن التبرع اختيارى من الموظفين لمن يريد، كما أن بعض نواب المحافظين أبدوا رغبتهم في التبرع.وأوضح وزير الإعلام أن تبرع وزراء الحكومة لتشجيع رجال الأعمال القادرين على التبرع لمساعدة الكثير من المتضررين بسبب فيروس كورونا.وأكد أن المجتمع المصرى إذا قام بالعمل الذى يستوجب عليه فعله والتزم بالبقاء فى المنزل وعدم الزحام والتجمعات ستنتهي الأزمة في شهر يونيو القادم.واستكمل أسامة هيكل، أن أزمة فيروس كورونا تسببت في خسائر اقتصادية مصرية فادحة ولا يجب الاستهتار به.