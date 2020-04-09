«الإبراشى» يحذر: «الاستهانة ضيعت دول كبرى»

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن الدولة المصرية تبذل مجهودًا جبارًا فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وترفع شعار الإنتاج مستمر فى ظل مواجهة الوباء.وأضاف «الإبراشي»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة «الأولى» المصرية، «الإنتاج ومواجهة الوباء معًا شعار الدولة فى ظل الجائحة».وحذر من الاستهانة فى التعامل مع الأزمة التى تشهدها مصر ودول العالم بخصوص جائحة كورونا، وتابع: «الإستهانة ضيعت دول كثيرة وكبرى».ولفت «الإبراشى»، إلى استعداد الدولة المصرية، لكافة السيناريوهات فى مواجهة الفيروس، لافتًا إلى تجهيز المدن الجامعية ونزل الشباب لاستقبال الحالات التى تحتاج إلى عزل، رغم عدم الحاجة إلى ذلك، أكبر دليل على بُعد الرؤية المصرية وتعاملها العملى والعلمى مع الأزمة.وشدد على أن قيمة وقامة مصر يجعل منها دولة تساعد الآخرين، وظهر ذلك جليًا فى المساعدات التى وجهتها لبعض الدول التى تعانى من تفشى فيروس كورونا بها.