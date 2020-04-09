مدير مستشفى الكبد بالمحلة السابق: قرية الهياتم ليست موبؤة

قال الدكتور حسام الشيخ مدير مستشفى الكبد بالمحلة السابق، إن العزل إجراء احترازى تتبعه الدولة لحماية المواطنين، ولكن هناك بعض المواطنين ممن لديهم تصور خاطئ عن فكرة الحجر الصحى لبعض القرى، التى ثبت بها بعض الحالات الإيجابية الحاملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".وأضاف "الشيخ"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"،الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، أن قرية الهياتم، ليست موبؤة والبداية كانت لإصابة شخص متعلم عزل نفسه بنفسه منذ البداية وعندما ظهرت عليه الأعراض توجه إلى المستشفى وتم عزله على الفور، وبعد توقيع الكشف على المخالطين تبين إصابة 8 آخرين من عائلة ممن خالطوه.وأوضح "الشيخ"، أن جميعهم فى العزل، وأن هناك 3 حالات سلبية من العائلة وسيخرجون قريبًا، وتابع: "من أجل حماية القرية قامت الدولة بعزلها بالكامل رغم أن المصابين من أسرة واحدة"، مستنكرًا خوف البعض سوء السمعة جراء الدخول فى الحجر الصحى، وكذلك من ينظرون إلى الذين داخل الحجر على أنهم مصابين وسينقلون العدوى، مضيفًا:" البعض يخشى من التصاق سوء السمعة بهم القرية ليست موبؤة والأمور جيدة..لماذا هذا الهلع".وشدد "الشيخ"، على أن الإجراءات التى تتبعها الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا قوية جدًا وعملية بشكل عالى وهى التى حمت المصريين من تفشى الفيروس القاتل الذى تعانى منه بعض الدول الآن.وعلق النائب البرلمانى حامد جهجه، إن أهالى قرية الهياتم التزموا بتعليمات وزارة الحصة ومنظمة الصحة العالمية وهناك تفهم كامل للمرحلة التى تشهدها مصر ودول العالم.وتابع خلال اتصال آخر بالبرنامج:" أحد رجال الأعمال من مدينة المحلة أرسل ألف كرتونة تضامنًا مع أهالى قرية الهياتم التى وضعت تحت الحجرولكن توزيع هذه الكراتين بصورة عشوائية لغضب الشباب من ناحية العشوائية ونظرًا لوجود رجال اعمال كثر بالقرية عليهم القيام بدورهم المجتمعى".