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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس حى المعصرة يكشف خططه فى مواجهة التجمعات

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:20 ص
حى المعصرة
حى المعصرة
رباب الأهواني
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قال اللواء أيمن جبريل رئيس حى المعصرة إن، حى المعصرة من أكبر المناطق الشعبية اكتظاظًا بالسكان، حيث بلغ تعداد سكان المنطقة مليون و150 ألف نسمة، وعليه تقع علينا مسئولية كبرى في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، ونقوم بشكل متكرر ويومى بتطهير وتعقيم المنطقة، مع تطبيق القانون على كافة المخالفين لتعليمات الدولة فيما يخص التجمعات.

وأضاف جبريل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أنه تفاجئ ببلاغ من أحد السكان يفيد وجود "سايبر" يعمل بشكل مخالف لتعليمات الدولة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا، وتابع:"عندما ذهبنا تفاجئت بجود محل ضيق جدًا به 12 شاشة ويجود أمامهم 20 طفل إلى جانب صاحب السايبر واثنين آخرين".

وأكد أنه، صادر الأجهزة وشمع المكان واتخذ ما يلزم تجاهه قانونيًا، لافتًا إلى هذه ثقافات فردية سلبية والجهاز التنفيذي قادر على التصدى لها، لكن هناك نقطة مضيئة فى الأمر، متابعًا:"أن التناغم والتعاون بين الجهاز التنفيذي والمواطنين خلق حالة من الجدية الشديدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد،"كوفيد19".

وأشار إلى أنه، تفاجئ بأن صاحب "السايبر"، منع ابناءه من النزول إلى الشارع أو دخول السايبر"، خوفًا عليهم، وفى ذات الوقت يمارس عمله، لافتًا:" إلى أن أحد السكان سمعنى وأنا بقول له أنت ترضى أن أولادك يقعدوا هنا فعلق المواطن قائلًا: محرم على عياله ينزلوا السيبر وما يفعله هو أمر فى منتهى الإجرام".

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