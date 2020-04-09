بابا الفاتيكان يترأس قداس «خميس العهد» منفردًا.. اليوم

تحتفل الكنائس الغربية في العالم، اليوم الخميس، بخميس العهد، وذكرى تأسيس السيد المسيح سر الأفخارسيتيا «التناول».ويترأس البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، قداس خميس العهد منفردا ببازليك القديس بطرس بالفاتيكان.وتحتفل الكنائس الغربية حول العالم، بأسبوع الآلام، والذي بدأ الأحد الماضي والمعروف بـ«أحد الشعانين»، يعقبه أيام «البصخة المقدسة»، ثم «خميس العهد»، و«الجمعة الحزينة»، ثم «سبت النور»، إلى أن تحتفل بعيد القيامة المجيد 12 من الشهر ذاته، وفقا للتقويم الغربي.وأعلن الفاتيكان، أن البابا فرنسيس يترأس «أحد الشعانين» ببازليك بطرس بالفاتيكان منفردا، على أن تُنقل الاحتفالات مباشرة عبر موقعي «يوتيوب» و«فيسبوك»، كإجراء احترازي لمنع عدوى فيروس كورونا المستجد (COVID -19).