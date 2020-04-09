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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إحصائية: 12.9% من سكان مصر أقل من 4 سنوات

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:10 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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سجلت الساعة السكانية بمبنى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قبل شهرين، ارتفاع عدد السكان داخل الجمهورية للمائة مليون الأولى فى تاريخ مصر، إذ يشكل الأطفال أقل من 10 سنوات الكتلة السكانية الأكبر بنسبة تلامس الـ 25%.

وفى هذا الصدد، كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن النسبة الأكبر من السكان والتى تقدر بـ 12.9% فى الفئة العمرية أقل من 4 سنوات، يليها 11.4% بين 5-9 سنوات.

كما أظهر التقرير، أن الفئة العمرية الأكبر سنًا بين 65-69 سنة تذيلت قائمة السكان بنحو 2.2%، والفئة العمرية 70-74 سنة بنسبة 1.3%، وفوق الـ 75 سنة بنسبة 1.1%.

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