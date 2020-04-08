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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى يطالب المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للسيطرة على كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:54 م
النائب سامر التلاوي
النائب سامر التلاوي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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طالب النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، المواطنين الالتزام التام بالإجراءات الإحترازية من جانب الدولة سواء ما يتعلق بحظر التجول أو إجراءات التباعد الاجتماعي، قائلًا إن الالتزام سيدفع الحكومة الى السيطرة التامة على العدوى والوباء في أسرع وقت ممكن والعودة للحياة الطبيعية.

ونوه في بيان له اليوم، بالجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية للتعامل مع الوباء وكذا التصورات المستقبلية لهذا الفيروس خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن تقديره التام لكافة جهود أجهزة الدولة والأطقم الطبية والصحية التي تمثل خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا.

ونوه باستمرار المتابعة اليومية من جانب الرئيس السيسي والحكومة المصرية لتفشي الوباء وبذل كل ما هو ممكن للسيطرة عليه صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

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