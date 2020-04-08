عبد الحليم قنديل: أزمة كورونا قد تكون نافعة

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إنه لا يمكن تطبيق تجربة الصين لمواجهة فيروس كوفيد 19 بحذافيرها في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطا وسطا لمواجهة انتشار الفيروس.وأضاف خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز": "مصر اتخذت خطا وسطا بفرض حظر جزئي لقطع سلاسل انتشار الفيروس، وعدم الإغلاق التام لأن آلة الإنتاج لابد أن تدور، فجمعت بين قطع سلاسل انتشار الفيروس، وتقليل خسائر الاقتصاد".وأردف: "رب ضارة نافعة، ربما يكون في هذه الأزمة فرصة للإنتاج المحلي الشامل، ونتساءل هل في مقدورنا تصنيع أجهزة تنفس صناعي أم لا؟".وأكد على ضرورة عدم إغفال أن الجيش المصري أعد العدة لفكرة الأزمات، ومنها أزمة فيروس كورونا الراهنة، فوجدنا سلاسل مخابز ومستشفيات، وهي رسالة اطمئنان مطلوبة لمواجهة الفيروس.