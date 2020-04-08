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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

رشدي أباظة يعترف بتعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرئ وأم صديقي تلتهمني»

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:34 م
رشدي أباظة
رشدي أباظة
إيهاب مصطفى
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قص رشدي أباظة حكاية أول علاقة حميمية في حياته، وذلك في حوار مطول له على مجلة الشبكة اللبنانية، وذكر أباظة ملابسات تلك الواقعة بالتفصيل..

قال أباظة: إن أول علاقة لي كانت مع أم زميل لي، والعلاقعة كانت كالتالي، كنت أذاكر دروسي مع زميل لي، وكانت أمه رومية تعمل بالخياطة للنساء، وكنت أمضي معه الساعات حتى منتصف الليل، وأم في الغرفة الثانية ساهرة على ماكينتها، لا تتركها إلا لتعد لنا شايًا أو طعامًا.

وذات ليلة قالت لابنها"اذهب واشتر لنا طعامًا"، ودفعت إليه بورقة مالية، فقام الولد وقمت معه، وتابعت" هات كباب من عند الحاتي، خذ الترام رقم 30 ولا تغيب"، وهممت بالخروج معه ولنا قالت لي: "الضيف لا يخرج مع صاحب البيت، كما أن الدنيا ليل وأنا افضل أن تكون هنا لتؤنس وحدتي".

الحقيقة أنا لم أشك في نواياها، ونظر لي ابنها وقال " ابق هنا يا رشدي مع أمي وسأعود بعد قليل".

ولكن الولد تأخر ورحت أتفصد عرقًا، أمام كل ما شاهدت وهذه التجربة.

والذي حدث أن الأم الصغيرة التي لم تتجاوز الثلاثين عامًا بمجرد نزول ابنها "راحت تتجرد من ثيابها أمامي، وتملكني خجل شديد وبلاهة كبيرة، فأدرت وجهي فإذا بها تنقلب إلى حالة هياج، وكنت أنا الحمل البرئ، بينما هي تغتصبني".

ويروي رشدي: لم أصدق نفسي، وهذه اللذة الغامضة التي شعرت بها لأول مرة ولم أر لها مثيلًا من قبل كانت تأخذني، ويتفصد لها عرقي، وعاد ابنها بالكباب فأكلت بشراهة، وكانت تدس الطعام في فمي، وأنا أحاول أن أبعد عيني عن وجه صديقي حتى لا يقرأ فيهما ما أخفي، ولا يعرف أنني خنته رغم أنفي، المشكلة أن صديقي هذا كان يجئ لنا بالكباب كل ليلة، ولا أعرف هل أنا نذل في تلك الحكاية أم لا.

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