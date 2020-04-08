نصيحة استشاري نفسي للزوجات في الحظر: «كبري دماغك»

قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إن أزمة الخلافات بين الأزواج ازدادت عند فرض الحظر أسبوعين، حيث كان الأزواج سعداء بذلك والآباء سعداء لرؤية والجلوس مع أبنائهم، ولكن عندما طالت الفترة الزمنية بدأ العمل يتوقف والدخل يقل والضغوط تزيد في طلبات المنازل ويشكل ضغط نفسي وتوتر، مما يخلق مشكلات بين الزوجين.وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية بسمة وهبة: "احنا قاعدين مجبرين في البيت ولا داعي نفتح مواضيع، الراجل اللي بيتدخل في كل حاجة في البيت بسبب الملل، والزوجة لازم تكبر دماغها".وأشار استشارى الطب النفسىي إلى أن الحياة تبادلية بين الزوجين، مضيفًا: "الراجل اللي بيساعد مراته هتلاقيه من أول ما اتجوز، ودي شخصيته، وعمر الشخصية ما بتتغير".