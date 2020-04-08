اليمن يدعو إلى عدم الانسياق وراء أكاذيب «الجزيرة» القطرية

دعت الحكومة اليمنية المواطنين إلى دعم وإسناد الجيش اليمني الذي يسطر انتصارات عظيمة في مختلف الجبهات، سواء في صرواح أو البيضاء أو الجوف أو مكيراس، ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وطالبت بعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي تروجها قناة "الجزيرة" القطرية.وقال مصدر مسؤول في الحكومة - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية - إن أعداء الشعب اليمني دأبوا على إطلاق الشائعات واتباع أسلوب التضليل للرأي العام، وهو الأمر الذي انساقت إليه للأسف الشديد وسائل إعلامية بدوافع سياسية، في محاولة بائسة ومستمرة لشق الصف الوطني بتزييف الوقائع حول وجود خلافات داخل الحكومة الشرعية.وأضاف أن القصد من نشر الرسالة الملفقة التي نشرتها بعض الوسائل الإعلامية - في هذا التوقيت الذي يشهد فيه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية انتصارات مبشرة - مفضوح الأهداف، وهو محاولة للتعتيم على الهزائم المتوالية التي تتلقاها مليشيا الحوثي في عدد من الجبهات، وحرف الأنظار عن حجم الخسائر التي تتكبدها، وعن جرائمها وانتهاكاتها المستمرة ضد المدنيين وآخرها المجزرة الوحشية بقصف قسم النساء في السجن المركزي بتعز واستهداف محطة ضخ النفط في مأرب.وتابع المصدر أن هذه الأكاذيب التي تظهر وبشكل مثير للريبة مع كل انتصارات يحققها الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية باتت مكشوفة أمام الجميع محليًا ودوليًا، وأصبحت أجندة قناة "الجزيرة" ومموليها، في محاولاتها المستميتة للنيل من الشرعية والتحالف لخدمة أجندة إيران ومشروعها، لافتًا إلى أن أكبر رد على هؤلاء هو التأكيد أن الحكومة وبقيادة رئيس الجمهورية متماسكة، وهدفها وعدوها واضح، ولن تخوض في معارك جانبية لتحقق ما يرمي إليه هؤلاء من محاولة تشتيت جهودها.وأكد المصدر أن الحكمة تقتضي الآن الابتعاد عن كل ما يفسح المجال لإيجاد انقسام أو تشظي مهما كان صغيرًا في وحدة الموقف والهدف باستكمال إنهاء الانقلاب، بالاستفادة من الالتفاف والتضامن القائم والمستمر على المستوى الوطني ومع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومع المجتمع الدولي، لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.